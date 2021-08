Atp Washington 2021: programma, orari e ordine di gioco di sabato 7 agosto con Sinner (Di sabato 7 agosto 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di sabato 7 agosto del torneo Atp di Washington 2021. I fantastici quattro sono pronti a contendersi il titolo nella capitale a stelle e strisce, ma per approdare all’atto conclusivo c’è ancora da vincere la semifinale. Doppio impegno per Jannik Sinner, che scenderà in campo in singolare contro Jekson Brooksby e poi in doppio insieme a Sebastian Korda. Di seguito il programma completo. sabato 7 agosto Stadium Court Dalle 20:00 – ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Il, glie l’didella giornata didel torneo Atp di. I fantastici quattro sono pronti a contendersi il titolo nella capitale a stelle e strisce, ma per approdare all’atto conclusivo c’è ancora da vincere la semifinale. Doppio impegno per Jannik, che scenderà in campo in singolare contro Jekson Brooksby e poi in doppio insieme a Sebastian Korda. Di seguito ilcompleto.Stadium Court Dalle 20:00 – ...

