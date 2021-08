6 agosto 2011 – Il Milan batte l’Inter 2-1 in Supercoppa Italiana a Pechino (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono passati 10 anni dalla vittoria del Milan in Supercoppa Italiana contro l'Inter. Decisivi Zlatan Ibrahimovic e Kevin-Prince Boateng Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono passati 10 anni dalla vittoria delincontro l'Inter. Decisivi Zlatan Ibrahimovic e Kevin-Prince Boateng

Advertising

myrtamerlino : La #Terra, OGGI 29 luglio, per la prima volta, esaurisce tutte le risorse previste per tutto il 2021. 1971: 21 di… - PianetaMilan : #6agosto 2011 - Il @acmilan batte l'Inter 2-1 in #SupercoppaItaliana a Pechino - #TBT #Amarcord #OnThisDay #ACMilan… - abonardo : RT @MicheTiraboschi: Non solo licenziamenti e pensioni. La lettera della Bce del 5 agosto 2011 chiedeva anche una robusta revisione del sis… - PerticaiaWinery : ??Perticaia ?? #PerticaiaExperience • Non c’è nulla di più appagante di un calice sorseggiato insieme a voi ?? • 07… - alessandro1846 : @Anna2Ary @HANIA243474887 @adolar41744618 Infatti è cominciato tutto con Monti-Fornero, con la letterina di Draghi… -