Vaccino. ASL ROMA 5, Open Day Junior 12-16 anni anche ad agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella Asl ROMA 5 tornano anche ad agosto gli Open Day Junior per i ragazzi compresi nella fascia d’età 12-16 anni, ai quali sarà somministrato il Vaccino ‘Moderna’. Le iniziative, che si terranno il 7 e l’8 agosto prossimi a Colleferro, Mentana, Palestrina, Palombara Sabina, Tivoli e Subiaco, sono rese possibili grazie all’adesione e alla collaborazione dei pediatri di libera scelta(Pls), alla disponibilità dei volontari, delle amministrazioni coinvolte e degli operatori. L’accesso è libero, non occorre alcuna prenotazione. Ai fini della vaccinazione nei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella Asl5 tornanoadgliDayper i ragazzi compresi nella fascia d’età 12-16, ai quali sarà somministrato il‘Moderna’. Le iniziative, che si terranno il 7 e l’8prossimi a Colleferro, Mentana, Palestrina, Palombara Sabina, Tivoli e Subiaco, sono rese possibili grazie all’adesione e alla collaborazione dei pediatri di libera scelta(Pls), alla disponibilità dei volontari, delle amministrazioni coinvolte e degli operatori. L’accesso è libero, non occorre alcuna prenotazione. Ai fini della vaccinazione nei ...

