"Una malattia terribile, difficile da superare". Covid, il drammatico appello della no-vax pentita: com'è ridotta a 57 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Un appello dal più profondo del cuore. Maria Paola Grisafi, no-vax, se l'è vista davvero brutta per il coronavirus e ora chiede a tutti di correre ai ripari: "Andatevi subito a vaccinare", dice con un filo di voce e con il respiratore meccanico ancora attaccato alla bocca. La donna infatti è ancora ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera, comune in provincia di Agrigento. Qui, con le lacrime agli occhi, la 57enne dice di essersi pentita di non aver voluto ricevere la dose contro il Covid: "Sono ricoverata e sono stata malissimo. Ora sto meglio grazie alle cure. Vi volevo dire di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Undal più profondo del cuore. Maria Paola Grisafi, no-vax, se l'è vista davvero brutta per il coronavirus e ora chiede a tutti di correre ai ripari: "Andatevi subito a vaccinare", dice con un filo di voce e con il respiratore meccanico ancora attaccato alla bocca. La donna infatti è ancora ricoverata nel repartodell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera, comune in provincia di Agrigento. Qui, con le lacrime agli occhi, la 57enne dice di essersidi non aver voluto ricevere la dose contro il: "Sono ricoverata e sono stata malissimo. Ora sto meglio grazie alle cure. Vi volevo dire di ...

Advertising

RobertoBurioni : La finalità di una campagna di vaccinazione è doppia. La prima finalità è proteggere il singolo individuo dalla mal… - AleAntinelli : Ti attacca una malattia subdola. Hai paura di non recuperare. Recuperi. Hai paura di non essere all’altezza. Alla f… - Internazionale : A Trieste ha suscitato scandalo il risultato del concorso per il rinnovo della direzione del Centro di salute menta… - RobertoArdito4 : RT @LaRoRy1: Variante Delta, Crisanti: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. Anche 'in quelli che hanno fatto una singola dose… - intoscana : Il #GreenPass, ottenuto con una dose di vaccino, tampone negativo entro 48 ore o con certificato di fine malattia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Una malattia Regole green pass: cosa cambia dal 6 agosto ...chi fa una dose di vaccino e al completamento del ciclo vaccinale; a chi effettua un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle ultime 48 ore; a chi è certificato guarito dalla malattia ...

Raffaella Carrà, le ceneri all'Argentario: cerimonia nella sua amata terra Porto Santo Stefano, 5 agosto 2021 - Una messa per Raffaella Carrà , nel giorno in cui le ceneri arrivano all'Argentario. La soubrette è morta lo scorso 5 luglio per una malattia. Cordoglio in tutta Italia ma soprattutto in provincia di Grosseto: a Porto Santo Stefano e Porto Ercole la Carrà era di casa: qui aveva il suo buen retiro, qui si incontrava per ...

Giulia Salemi, grande paura per la salute della madre: ha una malattia sconosciuta il Democratico Una nuova dichiarazione Ema ci dice ufficialmente se completando il ciclo vaccinale siamo protetti dalla variante Delta Una nuova dichiarazione Ema ci dice ufficialmente se completando il ciclo vaccinale siamo protetti dalla variante Delta ...

Peste suina, Saccardi e Bezzini incontrano le forze dell’ordine: “Approfondimento e prevenzione sulla diffusione” L’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Est Europa e in Germania, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di forte preoccupa ...

...chi fadose di vaccino e al completamento del ciclo vaccinale; a chi effettua un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle ultime 48 ore; a chi è certificato guarito dalla...Porto Santo Stefano, 5 agosto 2021 -messa per Raffaella Carrà , nel giorno in cui le ceneri arrivano all'Argentario. La soubrette è morta lo scorso 5 luglio per. Cordoglio in tutta Italia ma soprattutto in provincia di Grosseto: a Porto Santo Stefano e Porto Ercole la Carrà era di casa: qui aveva il suo buen retiro, qui si incontrava per ...Una nuova dichiarazione Ema ci dice ufficialmente se completando il ciclo vaccinale siamo protetti dalla variante Delta ...L’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Est Europa e in Germania, dove la malattia ha coinvolto sia i suini domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di forte preoccupa ...