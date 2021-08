Umberto Tozzi al veleno contro Fedez e Orietta Berti | “Siete ridicoli”

(Di giovedì 5 agosto 2021) In questi mesi estivi la canzone “Mille” die Achille Lauro sta spopolando in tutte le radio. E’ il classico tormentone estivo e la canticchiano davvero tutti. Piace, diverte e incuriosisce sopratutto l’assortimento del trio che, per quanto così eterogeneo, pare amalgamarsi alla perfezione. In tanti hanno espresso il proprio apprezzamento su Mille ma c’è anche stata una voce fuori dal coro, quella del bravissimo cantanteche, invece, ha attaccato la canzone e i tre cantanti. Vediamo cosa hanno detto.al ...

GossipItalia3 : Umberto Tozzi contro Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Affondo senza freni: “Sono ridicoli” #gossipitalianews - gg_mascio : @ilgiornale Umberto Tozzi ? Chi è costui ? - GossipparoC : RT @Spiripilloso: Umberto Tozzi stronca Fedez e Orietta Berti: “Ridicoli”. L’invidia è proprio una brutta bestia! #Mille ???? - sonikmusicnet : Ora in onda: UMBERTO TOZZI - UN'ALTRA VITA - Gannik23 : ?@Fedez?, #Tozzi ha perfettamente ragione, fossi nato anche solo 10 anni prima, ad esempio, saresti un signor nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Tozzi

: "Musica di oggi imbarazzante"/ "Orietta Berti con Fedez? Ridicoli..." Chi ama il jazz sentirà parlare molto in futuro di Julian Lage, c'è da scommetterci; seguirlo da subito sarebbe la ...Masembra non apprezzare la canzone e il trio e ha sparato a zero non solo contro Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti ma anche contro altri importanti esponenti della musica leggera ...Umberto Tozzi ha duramente criticato Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Secondo lui Mille sarebbe una canzone “ridicola”.Umberto Tozzi è lapidario: la musica di oggi è ridicola quanto alcune operazioni commerciali, come quella di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Il successo dell'estate 2021 è stato smontato da Umbe ...