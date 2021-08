Temptation Island, bufera su Alessandro Autera: la stoccata di Davide Basolo (Di giovedì 5 agosto 2021) Che tra Alessandro Autera e Davide Basolo non ci fosse particolare simpatia era già evidente a Temptation Island 2021. E del resto, sarebbe stato strano il contrario visto che Basolo, che partecipava al reality show nelle vesti di tentatore, corteggiava l’ormai ex fidanzata di Alessandro, la 31enne milanese Jessica Mascheroni. Ma anche ora che è finito il programma, Basolo ha sottolineato tutta la sua mancanza di stima nei confronti di Autera. Temptation Island 2021, il party extra-lusso ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 5 agosto 2021) Che tranon ci fosse particolare simpatia era già evidente a2021. E del resto, sarebbe stato strano il contrario visto che, che partecipava al reality show nelle vesti di tentatore, corteggiava l’ormai ex fidanzata di, la 31enne milanese Jessica Mascheroni. Ma anche ora che è finito il programma,ha sottolineato tutta la sua mancanza di stima nei confronti di2021, il party extra-lusso ...

basilucano : @La7tv Questa notizia piace agli agli allocchi che si eccitano ancora con grande fratello, isola dei famosi e Temptation Island - MondoTV241 : Temptation Island: Alessandro Autera e Davide Basolo è scontro su Instagram. C'entra la Mascheroni?… - JosephusLudwig : RT @nev_it: 'Non è facile resistere alla tentazione di raccontare il gap tra un mondo di gente in vacanza, dopo un anno di #pandemia, e un… - GiuseppeporroIt : Temptation Island, scontro a distanza tra Davide Basolo e Alessandro Autera: ecco cosa è successo (VIDEO)… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Altri due nomi si aggiungono al cast per il #GFvip : @davidemaggio annuncia che Tommaso Eletti (Temptation Island) e S… -