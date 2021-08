Salvini: aumentano le critiche al Governo Draghi (Di giovedì 5 agosto 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini negli ultimi giorni ha più volte criticato aspramente il Governo Draghi su vari fronti, cosa accadrà? Salvini sta attaccando su più fronti il Governo guidato da Mario Draghi. A partire dal Green Pass: la Lega avrebbe presentato 916 emendamenti al decreto Covid che prevede l’estensione dell’obbligo del Certificato verde per accedere ad alcuni luoghi aperti al pubblico. Un numero, ricorda il Fatto Quotidiano, che non sembra casuale: sono gli stessi emendamenti presentati dal M5s in Commissione Giustizia sulla riforma Cartabia. Strategie di ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) Il leader della Lega Matteonegli ultimi giorni ha più volte criticato aspramente ilsu vari fronti, cosa accadrà?sta attaccando su più fronti ilguidato da Mario. A partire dal Green Pass: la Lega avrebbe presentato 916 emendamenti al decreto Covid che prevede l’estensione dell’obbligo del Certificato verde per accedere ad alcuni luoghi aperti al pubblico. Un numero, ricorda il Fatto Quotidiano, che non sembra casuale: sono gli stessi emendamenti presentati dal M5s in Commissione Giustizia sulla riforma Cartabia. Strategie di ...

