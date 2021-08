Rizza d’argento nella canoa, Paltrinieri bronzo: ora sono 32 medaglie per l’Italia (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – E ora sono 32 medagli per l’Italia. Strepitoso Manfredi Rizza: vince l‘argento nei 200 metri della canoa sprint. Altrettanto eccezionale Gregorio Paltrinieri che dopo aver centrato l’argento negli 800 metri stile libero ottiene il bronzo in mare nella 10 chilometri di nuoto. nella canoa sprint l’Italia torna sul podio delle Olimpiadi dopo 13 anni, l’ultima volta fu a Pechino 2008. Italia: 32 medaglie conquistate. E non è finita qui Siamo al decimo argento azzurro a questi Giochi olimpici. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – E ora32 medagli per. Strepitoso Manfredi: vince l‘argento nei 200 metri dellasprint. Altrettanto eccezionale Gregorioche dopo aver centrato l’argento negli 800 metri stile libero ottiene ilin mare10 chilometri di nuoto.sprinttorna sul podio delle Olimpiadi dopo 13 anni, l’ultima volta fu a Pechino 2008. Italia: 32conquistate. E non è finita qui Siamo al decimo argento azzurro a questi Giochi olimpici. ...

