Raffaella Carrà, le ceneri all’Argentario. «Avrà la cittadinanza onoraria e un luogo a lei dedicato» (Di giovedì 5 agosto 2021) Raffaela Carrà Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate all’Argentario stamane, ad un mese dalla morte della popolare artista. E lì riposeranno, custodite in un’urna, come desiderava la stessa regina della tv. Con una cerimonia religiosa fortemente voluta dal suo storico compagno Sergio Japino, Raffaella è stata ricordata questa mattina dalla comunità di Porto Santo Stefano in una chiesa gremita di fedeli, pur nel rispetto delle normative anti-Covid. Le ceneri dell’artista poste sull’altare sono state benedette da don Sandro Lusini, il parroco di Porto Santo Stefano ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 agosto 2021) RaffaelaLedisono arrivatestamane, ad un mese dalla morte della popolare artista. E lì riposeranno, custodite in un’urna, come desiderava la stessa regina della tv. Con una cerimonia religiosa fortemente voluta dal suo storico compagno Sergio Japino,è stata ricordata questa mattina dalla comunità di Porto Santo Stefano in una chiesa gremita di fedeli, pur nel rispetto delle normative anti-Covid. Ledell’artista poste sull’altare sono state benedette da don Sandro Lusini, il parroco di Porto Santo Stefano ...

Advertising

_Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - SailorGio : RT @Cinguetterai: Da un mese la tv è meno colorata. Un mese senza Raffaella Carrà e ancora non ci credo che ci abbia lasciati. #CiaoRaffae… - CuorePausiniano : Ho Trovato Questo Video Bellissimo, Dove Gigi Proietti Intervista Raffaella Carrà, Volevo Condividerlo Per Ricordar… - GildedJudy : RT @Cinguetterai: Da un mese la tv è meno colorata. Un mese senza Raffaella Carrà e ancora non ci credo che ci abbia lasciati. #CiaoRaffae… - novasocialnews : Raffaella Carrà, le ceneri a Porto Santo Stefano: messa per ricordare la regina della tv -