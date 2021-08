Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? Il gossip

(Di giovedì 5 agosto 2021) La storia d’amore traprocede a gonfie vele. Solo qualche giorno fa, il modello ha festeggiato i suoi 31anni insieme alla sua dolce metà nella splendida località di Ibiza e non sono mancate sorprese da parte della sua fidanzata. I due sono sempre più innamorati e affiatati, a discapito delle … L'articolo proviene da Velvet

Advertising

redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - mattarella6 : @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DAT… - tswiftgay : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - btsIgbtq : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

TGCOM

Gossip bomba sulla coppia più amata dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip L'articolo Giulia Salemi esi sposano: "Iniziati già i preparativi" proviene da Gossip e Tv .Giulia Salemi epronti per il matrimonio. La storia tra il cantante e la giovane conduttrice procede ormai a gonfie vele e i due sarebbero vicini a diventare marito e moglie. A lanciare il gossip è ...Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi già pronti alle nozze? I due ex gieffini ancora non confermano il gossip, ma la notizia è diventata virale.La partenza di Tale e Quale Show 2021 si avvicina e va definendosi sempre più il programma di Conti, con i nomi dei tre giurati: Loretta Goggi, ...