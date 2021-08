Operaio muore schiacciato da una ruspa, lavorava nel cantiere in autostrada (Di giovedì 5 agosto 2021) Ancora un morto sul lavoro . Un Operaio di 53 anni è morto ieri sera in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma . Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale è ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) Ancora un morto sul lavoro . Undi 53 anni è morto ieri sera in un incidente sul lavoro in undell'A15, a Parma . Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale è ...

