Obbligo di green pass per docenti e personale scolastico (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l'Obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l'Università l'Obbligo di certificazione verde dovrebbe essere esteso anche agli studenti, oltre che ai docenti. E' quanto è stato concordato dalla cabina di regia governativa convocata per discutere le misure del decreto sul green pass di cui è atteso il varo del Consiglio dei ministri. Dall'inizio dell'anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l'diper tutto il. Per quanto riguarda l'Università l'di certificazione verde dovrebbe essere esteso anche agli studenti, oltre che ai. E' quanto è stato concordato dalla cabina di regia governativa convocata per discutere le misure del decreto suldi cui è atteso il varo del Consiglio dei ministri. Dall'inizio dell'annotutto ildovrà dimostrare di essere vaccinato o ...

