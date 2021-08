Molo Manfredi | completati asfalto e rotatoria VIDEO

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Completato il nuovo manto stradale d’in concomitanza con l’apertura della. Prende forma la viabilità di. Dall’ingresso, il vialone giunge sino alla soglia della stazione Marittima. Lì la nuovaincanala le auto dirette verso l’estremità della banchina, in uno con quelle provenienti dalla pista esterna di. Al centro il grande spiazzo in pietra lavica con le panchine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

