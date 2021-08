(Di giovedì 5 agosto 2021) Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguirein. Doppia amichevole di lusso per i felsinei, che nella stessa giornata affronteranno per due volte ilin unconfronto inusuale. Ognuna delle due sfide in programma durerà 60 minuti, per 120 minuti totali di gioco.L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liverpool Bologna in streaming, il doppio match in diretta su Sky: Se hai cliccato su q… - sportface2016 : #BolognaLiverpool: le formazioni ufficiali - sunvlouis : chissà se Louis si guarda Liverpool Bologna ditemi di sì - infoitsport : Amichevoli Serie A: Liverpool-Bologna a che ora e dove seguirla - CalcioPillole : Il #Bologna di Siniša #Mihajlovic continua il suo tour di amichevoli estive. Dopo il match contro il Borussia Dortm… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Bologna

Si gioca anche la Coppa di Danimarca e quella di Colombia mentre per le amichevoli riguardanti le squadre italiane in primo piano la sfida tra. Prima di andare a vedere nel ...Diretta/streaming video tv: test di lusso per Sinisa (amichevole) RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE Ore 18.00 KuPS Astana Lokomotiv Plovdiv Copenaghen Sochi ...30.07.2021, Fussball 1. Bundesliga 2021/2022, Testspiel Saisonvorbereitung, Borussia Dortmund - FC Bologna, in der Cash-Point-Arena Altach Österreich, Torwart Lukasz Skorupski Bologna *** 30 07 2021, ...E' tutto pronto ad Evian per il match tra Liverpool e Bologna. Sono note da pochi minuti le formazioni ufficiali, nei Reds c'è van Dijk dietro, ma davanti Klopp fa paura con Mane, Salah e Jota. Bologn ...