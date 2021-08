Jacobs: «Le polemiche doping sul mio oro? Nemmeno rispondo, darei loro troppa importanza» (Di giovedì 5 agosto 2021) Al termine della staffetta 4×100 con l’Italia in finale col quinto tempo e il record italiano, Marcell Jacobs ha rilasciato dichiarazioni anche in merito alle polemiche dei giornali anglosassoni sui sorprendenti miglioramenti nell’ultimo anno con velate accuse di doping. «Le polemiche dopo la vittoria? Non mi toccano assolutamente. Soltanto io so i sacrifici che ho fatto, le sconfitte, le delusioni e il duro lavoro portato avanti. Mi sono sempre rimboccato le maniche. Neanche rispondo, perché darei loro solo importanza». Della staffetta ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Al termine della staffetta 4×100 con l’Italia in finale col quinto tempo e il record italiano, Marcellha rilasciato dichiarazioni anche in merito alledei giornali anglosassoni sui sorprendenti miglioramenti nell’ultimo anno con velate accuse di. «Ledopo la vittoria? Non mi toccano assolutamente. Soltanto io so i sacrifici che ho fatto, le sconfitte, le delusioni e il duro lavportato avanti. Mi sono sempre rimboccato le maniche. Neanche, perchésolo». Della staffetta ha ...

