Inter | incontro con il Sassuolo per parlare di due giocatori

Mentre l'Inter è impegnata nella trattativa con Romelu Lukaku, i nerazzurri pensano a qualche acquisto e in particolare al futuro. Ieri, infatti, l'Inter ha incontrato Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. L'Inter ha chiesto informazioni per Giacomo Raspadori e per Gianluca Scamacca, entrambi attaccanti che in caso di partenza di Lukaku, potrebbero fare comodo ad Inzaghi oltre ovviamente al sostituto ideale del belga. Al Sassuolo piace molto Satriano anche se non sarà facile averlo dato che l'attaccante uruguagio piace molto ad Inzaghi che potrebbe tenerlo come quarta punta.

