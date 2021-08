Advertising

PieraBelfanti : Il dramma di Ocean Viking: da 4 giorni con 553 persone a bordo in attesa di sbarcare - Keynesblog : RT @globalistIT: Senza parole, anzi solo due parole: fate presto #OceanViking #sbarco #migranti - globalistIT : Senza parole, anzi solo due parole: fate presto #OceanViking #sbarco #migranti - MrSwing5 : @FrancescoLollo1 Come previsto dall'Accordo Montego Bay '...passaggio inoffensivo, fintanto che non arreca pregiudi… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma Ocean

Globalist.it

ad_dyn LaViking ha inviato diverse richieste alle autorità marittime competenti per ottenere un luogo sicuro dove sbarcare gli uomini, le donne e i bambini salvati in mare questo fine ......Sopra la cosiddetta tomba di Archimede si libra ora l'installazione Floating at the bottom of... la mostra nasce grazie alla collaborazione fornita dall 'Istituto Nazionale delAntico che ...Una nota di Sos Mediterranée che chiede alle autorità marittime di assegnare un luogo sicuro senza ulteriori ritardi ...Tra le più estese area archeologiche del Mediterraneo, per la rilevanza dei suoi monumenti un vanto assoluto per la Sicilia e l’intero Paese: così si presenta la Neapolis di ...