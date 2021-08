Esclusiva | Salernitana | in arrivo Caprari dalla Samp I dettagli

(Di giovedì 5 agosto 2021) Gianlucasarà un nuovo attaccante della. Negli ultimissimi minuti sono stati raggiunti gli accordi, ormai definitivi, per l’attaccante esterno 1993. Laha accettato l’offerta della, operazione ormai completata, in prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui il club granata dovesse raggiungere la salvezza. E laha già incassato il sì diche si preparara per una nuova esperienza in Serie A. Foto: Twitterdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

