Covid | Grecia | coprifuoco e divieto musica a Zante e La Canea

La situazione sanitaria incontinua a peggiorare principalmente a causa della diffusione della variante Delta. Attualmente, 192 persone sono in terapia intensiva negli ospedali di tutto il ...La crisi dellae la decisione, nel 2010, di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy di imporre ai ... Nei successivi otto anni, fino alla crisi, governi di ogni colore si dedicano a smantellare ...(ANSA-AFP) - ATENE, 05 AGO - Di fronte a un aumento dei contagi di coronavirus, la Grecia ha deciso di imporre il coprifuoco e diverse restrizioni, da domani e per almeno una settimana, sull'isola di ...Covid, Toscana e Marche passano in zona rossa nella mappa dell’Unione europea. Solo tre regioni italiane in verde rispetto alla settimana scorsa In rosso Toscana, Marche, Sicilia e Sardegna, in verde ...