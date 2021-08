Canadair in azione dall’alba in provincia di Messina e Palermo (Di giovedì 5 agosto 2021) Palermo – Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province di Palermo e Messina e in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza, dall’alba del 5 agosto 8 Canadair in azione a Castel di Lucio nella provincia di Messina, Geraci, Gangi e Scillato nella provincia di Palermo, dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate, Bagaladi nella provincia di Reggio Calabria e Longobucco nella ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021)– Dopo una notte di lavoro per le squadre dei Vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi boschivi nelle province die in quelle calabresi di Reggio Calabria e Cosenza,del 5 agosto 8ina Castel di Lucio nelladi, Geraci, Gangi e Scillato nelladi, dove alcune stalle sono state coinvolte dalle fiamme e diverse case sono state evacuate, Bagaladi nelladi Reggio Calabria e Longobucco nella ...

emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 530 interventi per #incendiboschivi: 160 in Sicilia, 100 in Puglia e 65 in… - DPCgov : #Incendi in #Sicilia: le squadre antincendio mobilitate dal Dipartimento sono tutte operative e impegnate a support… - SkyTG24 : Incendi, otto Canadair in azione in Sicilia e Calabria - YouTvrs : Il campo brucia, canadair in azione per domare le fiamme - FOTO - - Carmela_oltre : RT @TgrRaiCalabria: #Calabria ancora nella morsa degli #incendi. Canadair in azione dall'alba per spegnere roghi a Bagaladi e Longobucco. L… -