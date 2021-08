Calcio: donne, Serie A al via sabato 28 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Prenderà il via sabato 28 agosto il campionato di Serie A femminile. Ad aprire la prima giornata il match tra le campionesse d'Italia della Juventus e il neopromosso Pomigliano e le sfide tra Sassuolo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Prenderà il via28il campionato diA femminile. Ad aprire la prima giornata il match tra le campionesse d'Italia della Juventus e il neopromosso Pomigliano e le sfide tra Sassuolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio donne Calcio: donne, Serie A al via sabato 28 agosto "L'uscita del calendario - sottolinea la presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - ci permette di valutare, sin da subito, quando poter ospitare alcune partite di Serie A in ...

calcio donne: finale Canada-Svezia slitta a venerdi' sera La partita per la medaglia d'oro olimpica di calcio femminile tra Canada e Svezia e' stata spostata da venerdi' mattina a Tokyo alla sera dello ...

