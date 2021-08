Asti. “Ti faccio lavorare nella vigna”, stupra la 24enne dopo la cena di lavoro (Di giovedì 5 agosto 2021) . stuprata dopo una cena di lavoro. Si erano conosciuti poche ore prima, presentati da amici comuni, e poi erano andati a cena per parlare di lavoro, in occasione dell’approssimarsi del periodo della vendemmia. Non era il lavoro la vera intenzioni dell’uomo, però. Una 24enne è stata stuprata nell’Astigiano, arrestato un 28enne di origini albanesi. L’accusa è grave: violenza sessuale nei confronti di una ragazza 24enne. Arrestato cittadino albanese di 28 anni, da diversi anni residente sul territorio ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 5 agosto 2021) .taunadi. Si erano conosciuti poche ore prima, presentati da amici comuni, e poi erano andati aper parlare di, in occasione dell’approssimarsi del periodo della vendemmia. Non era illa vera intenzioni dell’uomo, però. Unaè statata nell’giano, arrestato un 28enne di origini albanesi. L’accusa è grave: violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Arrestato cittadino albanese di 28 anni, da diversi anni residente sul territorio ...

