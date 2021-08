Vaccino, Fedriga: “Obbligo adolescenti? Governo non ci pensa” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Credo non sia neanche nella testa del Governo andare verso l’Obbligo vaccinale” anti covid “per gli adolescenti”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Morning News, su Canale 5. “Sicuramente è importante la campagna di sensibilizzazione che possiamo fare anche nelle scuole per coinvolgere i ragazzi, in particolare quelli delle superiori, ma lasciamo da parte l’Obbligo”, ha aggiunto. Secondo Fedriga, “la campagna sta funzionando, sia a livello di contenimento dei contagi che, soprattutto, di ospedalizzazioni. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Credo non sia neanche nella testa delandare verso l’vaccinale” anti covid “per gli”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimilianoa Morning News, su Canale 5. “Sicuramente è importante la campagna di sensibilizzazione che possiamo fare anche nelle scuole per coinvolgere i ragazzi, in particolare quelli delle superiori, ma lasciamo da parte l’”, ha aggiunto. Secondo, “la campagna sta funzionando, sia a livello di contenimento dei contagi che, soprattutto, di ospedalizzazioni. Per ...

Advertising

Alessan20742107 : RT @andiamoviaora: 'Il governatore leghista del Friuli, Fedriga comunica il loro programma : 'Il greenpass come la patente' (da esibire sol… - TeoBon1978 : RT @andiamoviaora: 'Il governatore leghista del Friuli, Fedriga comunica il loro programma : 'Il greenpass come la patente' (da esibire sol… - EnricoAncillott : RT @andiamoviaora: 'Il governatore leghista del Friuli, Fedriga comunica il loro programma : 'Il greenpass come la patente' (da esibire sol… - IzzoEdo : RT @GiovaQuez: Fedriga: 'Stiamo parlando di uno dei vaccini più sicuri che sono mai esistiti. Sono gli unici che stanno venendo somministra… - LoredanaMaggi_ : RT @GiovaQuez: Fedriga: 'Stiamo parlando di uno dei vaccini più sicuri che sono mai esistiti. Sono gli unici che stanno venendo somministra… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Fedriga Vaccino, Fedriga: "Obbligo adolescenti? Governo non ci pensa" "Mai nessun vaccino - ha spiegato Fedriga - ha avuto così ampia diffusione su scala globale e, di conseguenza, così tanti controlli: contrariamente alle fake news che vengono fatte circolare in rete, ...

Prezzo dei tamponi, Fedriga: 'Possiamo arrivare a dimezzare il costo' Infine, sui vaccini Fedriga ha detto: 'Nessun vaccino è controllato come questo, l'analisi e il controllo è costante e il livello di sicurezza è massimo'.

Vaccino, Fedriga: "Obbligo adolescenti? Governo non ci pensa" Adnkronos Vaccino, Fedriga: "Obbligo adolescenti? Governo non ci pensa" "Credo non sia neanche nella testa del governo andare verso l'obbligo vaccinale" anti covid "per gli adolescenti". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni ...

Tutto pronto per il Green pass: occhio a queste regole Dal 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio al ristorante e in palestra. Sembra ormai certo che il premier Draghi sceglierà la sicurezza anche per gli studenti, in vista del rientro sui banchi d ...

"Mai nessun- ha spiegato- ha avuto così ampia diffusione su scala globale e, di conseguenza, così tanti controlli: contrariamente alle fake news che vengono fatte circolare in rete, ...Infine, sui vacciniha detto: 'Nessunè controllato come questo, l'analisi e il controllo è costante e il livello di sicurezza è massimo'."Credo non sia neanche nella testa del governo andare verso l'obbligo vaccinale" anti covid "per gli adolescenti". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni ...Dal 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio al ristorante e in palestra. Sembra ormai certo che il premier Draghi sceglierà la sicurezza anche per gli studenti, in vista del rientro sui banchi d ...