Prosegue a Roma il progetto Jaguar “Destination Zero in the City” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Jaguar Land Rover Italia annuncia la seconda tappa del progetto Destination Zero in the City, volto all’esplorazione, alla ricerca e allo sviluppo di una mobilità futura sempre più sostenibile da raggiungere anche attraverso l’impiego di tecnologie rispettose dell’ambiente e di energie rinnovabili. Dopo la guida di Milano, che ha visto in Land Rover un fedele alleato nella sensibilizzazione al cambiamento di pensiero a favore della mobilità elettrica, della consapevolezza responsabile e dell’etica, è il turno di Roma che, con Jaguar, ci condurrà in un viaggio alla ricerca ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021)Land Rover Italia annuncia la seconda tappa delin the, volto all’esplorazione, alla ricerca e allo sviluppo di una mobilità futura sempre più sostenibile da raggiungere anche attraverso l’impiego di tecnologie rispettose dell’ambiente e di energie rinnovabili. Dopo la guida di Milano, che ha visto in Land Rover un fedele alleato nella sensibilizzazione al cambiamento di pensiero a favore della mobilità elettrica, della consapevolezza responsabile e dell’etica, è il turno diche, con, ci condurrà in un viaggio alla ricerca ...

Advertising

matteosalvinimi : Qui Marino (Roma) dal gazebo della Lega ?? La raccolta firme per i #referendumgiustizia prosegue, vieni a firmare an… - Italpress : Prosegue a Roma il progetto Jaguar “Destination Zero in the City” - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - InfoAtac : #info #atac Lavori stradali in via Fonteiana, tratto via di Donna Olimpia/via Abate Ugone, linea 871 proveniente… - Ulissesempre1 : RT @AliprandiJacopo: ??Trigoria, prosegue il lavoro degli indesiderati. Da Florenzi a Olsen fino a Pastore, i giocatori una volta al giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue Roma Belenenses - Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Dzeko titolare, Zaniolo fuori ROMA - Terza amichevole della Roma in Portogallo , la squadra di José Mourinho prosegue la preparazione nel ritiro in Algarve migliorando la condizione atletica e assorbendo le tattiche dello Special One. Questa mattina alle 12 (...

La cybersecurity in Italia? Continuiamo così...facciamoci del male! Era settembre 2020 quando un ransomware travolse l 'Università di Roma Tor Vergata criptando tutti ... si rilancia la possibile soluzione del momento; si prosegue indisturbati in attesa del prossimo ...

Belenenses-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Dzeko titolare, Zaniolo fuori Corriere dello Sport Prosegue a Roma il progetto Jaguar "Destination Zero in the City" Dopo la guida di Milano, che ha visto in Land Rover un fedele alleato nella sensibilizzazione al cambiamento di pensiero a favore della mobilita' elettrica, della consapevolezza responsabile e ...

Buona la prima per la Roma. Monterosi Tuscia superato di misura I ragazzi di Alberto De Rossi vincono l'amichevole contro la formazione di D'Antoni. In rete Satriano ed Evangelisti ...

- Terza amichevole dellain Portogallo , la squadra di José Mourinhola preparazione nel ritiro in Algarve migliorando la condizione atletica e assorbendo le tattiche dello Special One. Questa mattina alle 12 (...Era settembre 2020 quando un ransomware travolse l 'Università diTor Vergata criptando tutti ... si rilancia la possibile soluzione del momento; siindisturbati in attesa del prossimo ...Dopo la guida di Milano, che ha visto in Land Rover un fedele alleato nella sensibilizzazione al cambiamento di pensiero a favore della mobilita' elettrica, della consapevolezza responsabile e ...I ragazzi di Alberto De Rossi vincono l'amichevole contro la formazione di D'Antoni. In rete Satriano ed Evangelisti ...