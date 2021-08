"Perché Todaro ha mollato? Lo tengo per me". Guerriglia in Rai, Ciacci picchia duro contro la Carlucci (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tiene ancora banco la querelle-Ballando con le Stelle, le polemiche che si sono scatenate sull'asse Raimondo Todaro-Milly Carlucci dopo l'addio del primo al programma di Rai 1, dopo 16 anni, annunciato sui social. La conduttrice ha fatto sapere che avrebbe preferito che Todaro le dicesse quanto deciso guardandola in faccia, lui ha replicato spiegando di essere positivo al coronavirus e che, per questa ragione, non ha potuto farlo. Ed ora, nella diatriba, entra a gamba tesa Giovanni Ciacci, storico amico di Todaro, che dice la sua in una intervista concessa a Nuovo Tv: "L'ho i ha spiegato i motivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tiene ancora banco la querelle-Ballando con le Stelle, le polemiche che si sono scatenate sull'asse Raimondo-Millydopo l'addio del primo al programma di Rai 1, dopo 16 anni, annunciato sui social. La conduttrice ha fatto sapere che avrebbe preferito chele dicesse quanto deciso guardandola in faccia, lui ha replicato spiegando di essere positivo al coronavirus e che, per questa ragione, non ha potuto farlo. Ed ora, nella diatriba, entra a gamba tesa Giovanni, storico amico di, che dice la sua in una intervista concessa a Nuovo Tv: "L'ho i ha spiegato i motivi ...

Advertising

abibobuba : La mia versione sul tema...Todaro si è reso disponibile, Maria ha capito che è un affare, quindi sposta la… - infoitcultura : Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la verità sull’addio: perché si sono lasciati - NonSonoKarma : RT @Cinguetterai: Carolyn Smith e la sua stoccatina a Raimondo Todaro: “Io sono fedele a @milly_carlucci. Non c’è nessun motivo perché debb… - Tele_Visionaro : RT @Cinguetterai: Carolyn Smith e la sua stoccatina a Raimondo Todaro: “Io sono fedele a @milly_carlucci. Non c’è nessun motivo perché debb… - lorenzo60833262 : @Saverio_94 Ahahahha poi la cele avrà da fare con todaro ?? sa quel che fa cioè almeno io mi fido e secondo me arisa… -