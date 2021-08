Paltrinieri bronzo nella 10 km di fondo (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 km di fondo. nella gara disputata nel parco marino di Odaiba, il 26enne carpigiano, tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, argento negli 800 stile libero, ha chiuso con il tempo di 1h49'01” dietro al tedesco Florian Wellbrock, oro in 1h48'33” e all'ungherese Kristof Rasovszky, argento in 1h48159?. “Sono contento, è stato il massimo che potevo fare: è la giusta ricompensa dopo due mesi di inferno. Vado qui con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto” le parole di Paltrinieri dopo l'arrivo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorioha conquistato la medaglia di10 km digara disputata nel parco marino di Odaiba, il 26enne carpigiano, tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, argento negli 800 stile libero, ha chiuso con il tempo di 1h49'01” dietro al tedesco Florian Wellbrock, oro in 1h48'33” e all'ungherese Kristof Rasovszky, argento in 1h48159?. “Sono contento, è stato il massimo che potevo fare: è la giusta ricompensa dopo due mesi di inferno. Vado qui con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto” le parole didopo l'arrivo. ...

