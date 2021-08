Milan, triplo obiettivo per la trequarti e doppia cessione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Milan punterà con forte decisione sull’arrivo di un nuovo trequartista a prescindere dall’acquisto a titolo definitivo di Diaz. Isco resta il sogno nel cassetto, ma attenzione al ritorno di fiamma per Ilicic Il Milan è pronto a valutare l’affondo reale e concreto su un nuovo trequartista a prescindere dall’arrivo a titolo definitivo di Diaz. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilpunterà con forte decisione sull’arrivo di un nuovosta a prescindere dall’acquisto a titolo definitivo di Diaz. Isco resta il sogno nel cassetto, ma attenzione al ritorno di fiamma per Ilicic Ilè pronto a valutare l’affondo reale e concreto su un nuovosta a prescindere dall’arrivo a titolo definitivo di Diaz. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

furgeTX : @Se77bastian @90ordnasselA Abbiamo pagato il terzino sinistro di riserva il triplo di quanto voi potete spendere pe… - Rossonerosempr1 : @LucaCohen Più che accettabile. Pagato 3,5 e rivenduto al triplo. Eppure non si è triplicato di certo il valore in… - infoitsport : Milan, triplo addio | L’annuncio: “Cessione imminente” - SEMPREFMILAN : RT @MilanLiveIT: ????#Milan - ??Cessione imminente per #Hauge! Pellegatti conferma tutto! - MilanLiveIT : ????#Milan - ??Cessione imminente per #Hauge! Pellegatti conferma tutto! -