Meghan Markle compie 40 anni e fa un regalo ai fan e ai sudditi con una foto attesissima

(Di mercoledì 4 agosto 2021)spegne 40 candeline, ma è lei a fare unai fan curiosi. Durante la video presentazione del suo nuovo progetto per la fondazione ‘Archewell’, mostra in anteprima unadella nuova nata in casa Sussex, la piccola Lilibet Diana. LEGGI ANCHE => Harry e, aria di cambiamento: entrambi più tristi e la politica all’orizzonte, parlano… Quello che non si può nascondere ai fan Agli occhi vigili e curiosi dei fan non si può nascondere nulla. Così è bastato il setting di un video presentazione per il nuovo progetto di. ...

"Se tutti noi dedichiamo 40 minuti al servizio per gli altri, possiamo creare un effetto a catena". In occasione del suo 40esimo compleanno, la moglie del Principe Harry,, lancia, tramite il sito web della Archewell Foundation, un'iniziativa a favore delle donne che hanno perso il lavoro, intitolata "40x40". "Negli ultimi due anni, in gran parte a causa ...Oggi, 4 agosto,ha festeggiato i suoi 40 anni. Per il suo compleanno, la Duchessa di Sussex e moglie del Principe Harry, ha ricevuto gli auguri da parte di alcuni membri della famiglia reale. Tra coloro ...editato in: da. Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo. Meghan Markle compie 40 anni, ma a far discutere sono soprattutto gli auguri glaciali di Kate ...In occasione del suo 40esimo compleanno, la moglie del Principe Harry, Meghan Markle, lancia, tramite il sito web della Archewell Foundation, un'iniziativa a favore delle donne ch ...