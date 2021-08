Manerba | 20enne muore dopo lite con gli amici | autopsia per chiarire il giallo

Advertising

Giornale di Brescia

del Garda (Brescia) - E' stata eseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Samuele Freddi, 20 anni, morto sabato notte nella sua casa adel Garda in circostanze tutte da chiarire. L'esame autoptico è stato eseguito nel dipartimento di medicina legale degli Spedali civili di Brescia in mattinata e il consulente nominato dalla ...Serve il parere di uno specialista per chiarire le cause del decesso di Samuele Freddi,bresciano morto in casa adel Garda sabato sera. Nel dipartimento di medicina legale degli Spedali civili di Brescia è stata eseguita l'autopsia in mattinata e il consulente nominato ...Samuele Freddi ha battuto la testa dopo una spinta, bisogna chiarire se è questa la causa del decesso improvviso ...Il pm Maria Cristina Bonomo nel frattempo ha concesso il nullaosta per la sepoltura del 20enne di Manerba del Garda ...