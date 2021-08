M5S: Approvato nuovo Statuto. Parte l’era Giuseppe Conte (Di mercoledì 4 agosto 2021) Comunque la si pensi, è una giornata da segnare in rosso nelle oramai lunga storia del Movimento 5 Stelle in Italia. Era già nell’aria da mesi, nonostante i tanti “Stop”, uno su tutti quello di Beppe Grillo in persona, Il Movimento di Giuseppe Conte fa il suo primo passo ufficiale. La votazione, che ha superato abbondantemente il quorum, ha visto 53238 voti per il si e 7702 per il no. La strada è ancora lunga, ma a dire dei più accesi sostenitori di Conte l’approvazione del nuovo Statuto è un passo fondamentale. Il Movimento oggi 2050 (per la prima volta non c’è l’indirizzo di un sito) diventa regolato da ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Comunque la si pensi, è una giornata da segnare in rosso nelle oramai lunga storia del Movimento 5 Stelle in Italia. Era già nell’aria da mesi, nonostante i tanti “Stop”, uno su tutti quello di Beppe Grillo in persona, Il Movimento difa il suo primo passo ufficiale. La votazione, che ha superato abbondantemente il quorum, ha visto 53238 voti per il si e 7702 per il no. La strada è ancora lunga, ma a dire dei più accesi sostenitori dil’approvazione delè un passo fondamentale. Il Movimento oggi 2050 (per la prima volta non c’è l’indirizzo di un sito) diventa regolato da ...

