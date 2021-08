Lecce | donna tenta di uccidere la figlia neonata e poi l' abbandona

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lecce donna

In manette una34enne diresponsabile di tentato omicidio aggravato. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri su mandato della Procura della Repubblica di. Leggi anche - Secondo le indagini dei ...... coordinati dal capitano Giorgio Antonielli, hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dinei confronti della. Quest'ultima è ritenuta responsabile dei ...In manette una donna 34enne di Lecce responsabile di tentato omicidio aggravato. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri su mandato della Procura della Repubblica ...Partorisce in casa, tenta di ammazzare la figlia neonata e non riuscendo l’abbandona nel giardino dell’abitazione. Il macabro gesto è stato compiuto da una donna di 34 anni che è stata arrestata dai c ...