Johnny Depp vince contro l'ex moglie Amber Heard in tribunale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Johnny Depp finalmente respira una boccata d'aria fresca. La star dei Pirati dei Caraibi ha riportato la vittoria in tribunale contro la sua ex moglie ed eroina di Aquaman Amber Heard. Quest'ultima aveva accusato, più di una volta, il suo ex marito di abusi e moleste. Da una sentenza di New York arrivato buono noti per Johnny, l'attore infatti ha ottenuto che sia dichiarato l'importo donato dall'ex moglie all'American Civil Liberties Union (ACLU) con il denaro ricevuto dopo il divorzio. Questo perché sia lui che i suoi ...

