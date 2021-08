Advertising

infoitinterno : Incidente A1 oggi, cisterna si ribalta, lunghe code e tratto chiuso - infoitinterno : Incidente A1 oggi, riaperto il tratto tra Incisa e Firenze Sud. Code in calo - JMorfasso : RT @PoliticaPerJedi: Alla Camera oggi c’è stato un incidente increscioso quanto irrilevante sugli ordini del giorno, con immancabile codazz… - bizcommunityit : Incidente A1 oggi, cisterna si ribalta, lunghe code e tratto chiuso - novasocialnews : #AccaddeOggi Il 4 agosto del 1975 Robert Plant e la moglie rimangono gravemente feriti in un incidente stradale in… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente oggi

LA NAZIONE

Tragicostradale nel pomeriggio disul territorio di Giugliano in Campania. Un giovane, che era bordo di uno scooter, è morto dopo il drammatico impatto tra il mezzo a due ruote ed un'auto, ...E' stato r iaperto il tratto sull'A/1 tra Incisa e Firenze Sud rimasto anche temporaneamente chiuso a causa di undi un mezzo pesante al km 305, l'autocisterna di un autospurgo che si è ribaltata. Il traffico era stato fermato per consentire i soccorsi al conducente rimasto ferito e la rimozione del ...Rischia di finire in tragedia la dimenticanza dell'autista che non tira il freno a mano; la macchina finisce giù nel dirupo, a bordo c'è la sua famiglia. L'incidente è avvenuto sulla panoramica Duku ...Sono 538 le vittime nei primi sei mesi dell’anno, nel 2020 erano state 1.538. Dall’incidente di Prato a quello nel Modenese, la strage non si è fermata. Ecco il racconto di chi ha perso la vita ...