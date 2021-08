Incendio minaccia nord di Atene | abitazioni a rischio

Advertising

Tanti anche i volontari sul campo mentre il fuocoanche il parco naturale di Tatoi, dove la ex famiglia reale greca aveva la sua residenza estiva.Tanti anche i volontari sul campo mentre il fuocoanche il parco naturale di Tatoi , dove la ex famiglia reale greca aveva la sua residenza estiva. I residenti delle zone colpite sono ...Più di 500 vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento delle fiamme in Grecia. Il ministro della protezione civile: "Il nostro obiettivo principale è salvare vite umane" ...Le fiamme avanzano ad Atene e minacciano le abitazioni di alcune zone della capitale dove migliaia di cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Da ieri servizi di soccorso e ...