Immunità di gregge quasi raggiunta a Salerno e provincia (Di mercoledì 4 agosto 2021) di Monica De Santis Immunità di gregge. Era ed è questo l’obiettivo principale da raggiungere entro la fine dell’estate in Italia per cercare di arginare il diffondersi de Covid – 19. Ed è questo l’obiettivo che si sta raggiungendo a Salerno e provincia.?Stando ai dati forniti dal dottor Saggese referente per le attività covid dell’Asl di Salerno e direttore del dipartimento di Igiene Pubblica. Inizialmente per raggiungere l’Immunità di gregge, stando a quanto detto dalla comunità scientifica, bisognava vaccinare il 60% della popolazione, il quadro era però cambiato con ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 agosto 2021) di Monica De Santisdi. Era ed è questo l’obiettivo principale da raggiungere entro la fine dell’estate in Italia per cercare di arginare il diffondersi de Covid – 19. Ed è questo l’obiettivo che si sta raggiungendo a.?Stando ai dati forniti dal dottor Saggese referente per le attività covid dell’Asl die direttore del dipartimento di Igiene Pubblica. Inizialmente per raggiungere l’di, stando a quanto detto dalla comunità scientifica, bisognava vaccinare il 60% della popolazione, il quadro era però cambiato con ...

Advertising

borghi_claudio : A giugno Islanda annuncia di aver raggiunto immunità di gregge grazie a vaccinazione di massa.… - Adnkronos : #Covid, Salmaso: '#Immunità gregge non c'è, protetti solo i vaccinati'. - borghi_claudio : @paolobarbieri62 No... mostrare che il 90% è vaccinato non serve a contenere il virus. Sulla Vespucci erano il 100%… - _Velies_ : RT @borghi_claudio: A giugno Islanda annuncia di aver raggiunto immunità di gregge grazie a vaccinazione di massa. - Marcell77640487 : RT @borghi_claudio: A giugno Islanda annuncia di aver raggiunto immunità di gregge grazie a vaccinazione di massa. -