«Hello, Lazio!», così la stampa straniera dice sia iniziato l’attacco hacker (Di mercoledì 4 agosto 2021) «Hello Lazio! I vostri file sono stati criptati. Per favore non cercate di modificare o rinominare i file criptati, perché questa operazione potrebbe portare a una seria perdita dei dati. Qui c’è il link personale con più informazioni riguardo questo incidente (utilizzate un Tor browser)». Sarebbe questo il messaggio arrivato sugli schermi dei pc coinvolti in principio dall’attacco hacker che, in queste ore, sta mettendo in seria difficoltà tutti i servizi informatici della regione Lazio. Il messaggio, su sfondo nero e con tanto di link che arriva direttamente alla richiesta di riscatto, è stato pubblicato dal sito ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) «I vostri file sono stati criptati. Per favore non cercate di modificare o rinominare i file criptati, perché questa operazione potrebbe portare a una seria perdita dei dati. Qui c’è il link personale con più informazioni riguardo questo incidente (utilizzate un Tor browser)». Sarebbe questo il messaggio arrivato sugli schermi dei pc coinvolti in principio dalche, in queste ore, sta mettendo in seria difficoltà tutti i servizi informatici della regione Lazio. Il messaggio, su sfondo nero e con tanto di link che arriva direttamente alla richiesta di riscatto, è stato pubblicato dal sito ...

Ultime Notizie dalla rete : Hello Lazio I 5 milioni di riscatto chiesti dopo l'attacco hacker alla Regione Lazio A quel punto sugli schermi della Regione è apparso il messaggio pubblicato ieri su Bleepingcomputer: "Hello Lazio! I vostri file sono stati criptati. Per favore non cercate di modificarli o ...

