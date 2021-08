Gravina in Puglia: quel che resta del bosco Difesa Grande devastato dagli incendi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Di Nino Sangerardi: Domato l’incendio—“ma resta situazione pericolo di possibili focolai a causa di temperature elevate e vento”—scoppiato il 28 luglio scorso che ha devastato centinaia di ettari del bosco comunale Difesa Grande e riconducibili a privati. Faticosi e senza sosta i lavori di spegnimento messi in opera dai Vigili del Fuoco,Carabinieri Forestali,Protezione Civile,Polizia Locale,Arif(agenzia impianti irrigui e forestali della Regione Puglia),Canadair e Fireboss. Colpite querce e roverelle e macchia mediterranea e fauna ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 agosto 2021) Di Nino Sangerardi: Domato l’o—“masituazione pericolo di possibili focolai a causa di temperature elevate e vento”—scoppiato il 28 luglio scorso che hacentinaia di ettari delcomunalee riconducibili a privati. Faticosi e senza sosta i lavori di spegnimento messi in opera dai Vigili del Fuoco,Carabinieri Foli,Protezione Civile,Polizia Locale,Arif(agenzia impianti irrigui e foli della Regione),Canadair e Fireboss. Colpite querce e roverelle e macchia mediterranea e fauna ...

