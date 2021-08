Federica Pellegrini | subito un successo nella nuova vita | è stata eletta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Undietro l’altro per la giovane campionessain commissione. Per gli italiani non succedeva dal 2010! Continua a registrare record su record la campionessa olimpionica che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Coninews : Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti de… - Eurosport_IT : LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Ol… - LiaCapizzi : Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione Atleti del CIO. Con Pau Gasol, Maja Wloszczowska (ciclismo),… - fanpage : Federica #Pellegrini sempre più nella storia #Tokyo2020 - robertaregs : RT @Eurosport_IT: LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Sport Mediaset

L'unico precedente prima di lei nello sport italiano è stata Emanuela Di Centa . E ora ancheè stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico . La nuotatrice resterà in carica fino al 2028 e sarà in Giunta Coni fino a quella ...Dalla nostra inviata Erika Primavera TOKYO -è stata eletta per l'Italia nella Commissione atleti del Cio . Le votazioni si sono svolte a Tokyo. Terza con 1.658 voti ricevuti,diventa dunque membro del Cio e una ...Da oggi lavorerò per il mio mondo e penso che questa sia la cosa migliore!! Congratulazioni agli altri atleti eletti”. Così Federica Pellegrini su Instagram ha ringraziato tutti gli atleti che l’hanno ...Un successo dietro l'altro per la giovane campionessa Federica Pellegrini eletta in commissione. Per gli italiani non succedeva dal 2010!