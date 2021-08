Evade più volte dai domiciliari per minacciare la ex: finisce in carcere (Di mercoledì 4 agosto 2021) Perseguitava e minacciava l'ex moglie, un 50enne originario di San Valentino Torio, già sottoposto a detenzione domiciliare, è finito in carcere dopo la convalida del gip. Pur con un divieto di non ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 4 agosto 2021) Perseguitava e minacciava l'ex moglie, un 50enne originario di San Valentino Torio, già sottoposto a detenzione domiciliare, è finito indopo la convalida del gip. Pur con un divieto di non ...

Advertising

ve10ve : RT @is_amazon: @spighissimo Io mi sento più minacciato da chi pretende sgravi, sovvenzioni, aiuti e ristori di ogni tipo ed in compenso ass… - salernotoday : Evade più volte dai domiciliari per minacciare la ex: finisce in carcere - AndreaB63049338 : @Corriere E sì, in Italia normalmente chi evade è trattato da più furbo e intelligente degli altri, alcuni diventan… - paladini_andrea : @GuidoCrosetto @Corriere Caro @GuidoCrosetto purtroppo siamo un paese che associa i rivali in fascisti, ladri, quan… - superpave : RT @is_amazon: @spighissimo Io mi sento più minacciato da chi pretende sgravi, sovvenzioni, aiuti e ristori di ogni tipo ed in compenso ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Evade più Evade più volte dai domiciliari per minacciare la ex: finisce in carcere Perseguitava e minacciava l'ex moglie, un 50enne originario di San Valentino Torio, già sottoposto a detenzione domiciliare, è finito in carcere dopo la convalida del gip. Pur con un divieto di non ...

Evade e ruba un'auto per rapinare, ma finisce in un canale e muore Alla Sala operativa della questura di Rimini è arrivata lunedì la segnalazione che il bosniaco non aveva più con sé il braccialetto elettronico. Sono così iniziate le ricerche da parte delle Volanti, ...

Evade più volte dai domiciliari per minacciare la ex: finisce in carcere SalernoToday Perseguitava e minacciava l'ex moglie, un 50enne originario di San Valentino Torio, già sottoposto a detenzione domiciliare, è finito in carcere dopo la convalida del gip. Pur con un divieto di non ...Alla Sala operativa della questura di Rimini è arrivata lunedì la segnalazione che il bosniaco non avevacon sé il braccialetto elettronico. Sono così iniziate le ricerche da parte delle Volanti, ...