Eutanasia, Vasco Rossi firma per referendum fine vita (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso”. Lo annuncia, sui social, Vasco Rossi, che ha sottoscritto l'iniziativa referendaria promossa dall'associazione Luca Coscioni. “Liberi liberi… fino alla fine. Grazie Vasco Rossi!”, si legge in un post dell'associazione. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Hoto ilper una legge che preveda unlibero e dignitoso”. Lo annuncia, sui social,, che ha sottoscritto l'iniziativa referendaria promossa dall'associazione Luca Coscioni. “Liberi liberi… fino alla. Grazie!”, si legge in un post dell'associazione. (ITALPRESS).

Advertising

DirettaSicilia : Eutanasia, Vasco Rossi firma per referendum fine vita, - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Eutanasia, Vasco Rossi firma per referendum fine vita - - CorriereCitta : Eutanasia, Vasco Rossi firma per referendum fine vita - blogsicilia : #notizie #sicilia Eutanasia, Vasco Rossi firma per referendum fine vita - - GiornoeNotteNew : Vasco Rossi firma il referendum per l’eutanasia legale – intopic. Vasco Rossi firma il referendum per l’eutanasia l… -