(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il leader in pectore del Movimento è deluso per le defezioni alla Camera sulla giustizia: 16 assenti, due contrari e un astenuto. In arrivo altre espulsioni?

Advertising

infoitinterno : Esplode la guerra 5s: la 'vendetta' di Conte - pitmun : RT @AlfanoPietro: 4 agosto 1974 ITALICUS Treno 1486 Agosto (Claudio Lolli) (...) Si muore di caldo e di sudore. Si muore ancora di guerra… - GiEffeRuzzeddu : RT @AlfanoPietro: 4 agosto 1974 ITALICUS Treno 1486 Agosto (Claudio Lolli) (...) Si muore di caldo e di sudore. Si muore ancora di guerra… - antouninho : RT @AlfanoPietro: 4 agosto 1974 ITALICUS Treno 1486 Agosto (Claudio Lolli) (...) Si muore di caldo e di sudore. Si muore ancora di guerra… - Robydaen : RT @FrancescoCio81: 'Agosto. Si muore di caldo e di sudore. Si muore anche di guerra non certo d'amore. Si muore di bombe, si muore di st… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode guerra

ilGiornale.it

Doveva filare tutto liscio come l'olio, ma i facili entusiasmi sono stati subito interrotti per fare i conti con la fragilità e le difficoltà che continuano a dilaniare il Movimento 5 Stelle . E ......a essere protagonista di una duracon Genoveva . Ebbene sì, i due sposi dopo la morte di Marcia mettono definitivamente fine alla loro storia. In particolare, la rabbia della Salmeron...Il leader in pectore del Movimento è deluso per le defezioni alla Camera sulla giustizia: 16 assenti, due contrari e un astenuto. In arrivo altre espulsioni?Secondo la Nato, nei fondali del Nord Europa ‘dormono’ migliaia di ordigni. Il compito dell’equipaggio è quello di trovarle e farle brillare in sicurezza ...