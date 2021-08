Elisabetta Canalis in palestra con Vettori | lui le fa una promessa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La showgirlha condiviso su Instagram questo video che la vede scherzare a bordo ring col lottatore Ufc Marvin, che le promette: "Diventerai brava come me"

La showgirlha condiviso su Instagram questo video che la vede scherzare a bordo ring col lottatore Ufc Marvin Vettori, che le promette: "Diventerai brava come me"Il drammatico episodio in Sardegna ha coinvolto anche la famiglia di: l'Isola è sconvolta, ecco le parole della showgirl. La zona dell'Oristanese, in Sardegna, nell'ultima settimana è stata colpita da un vasto incendio durato circa tre giorni. Si ...Elisabetta Canalis è mozzafiato. La modella ha postato uno scatto molto particolare realizzato direttamente dalle sue vacanze. Followers in delirio.Il drammatico episodio in Sardegna ha coinvolto anche la famiglia di Elisabetta Canalis: l'Isola è sconvolta, ecco le parole della showgirl.