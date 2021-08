E' morto Achille Lollo, l'unico finito in carcere per il rogo di Primavalle (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - E' morto a Trevignano Romano, in provincia di Roma, all'età di 70 anni Achille Lollo, l'ex militante del gruppo extraparlamentare di estrema sinistra Potere Operaio condannato per il rogo di Primavalle, avvenuto la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973 e dove persero la vita Stefano e Virgilio Mattei, di 8 e 22 anni, figli del segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano. Insieme con Lollo, unico finito in carcere, vennero condannati anche gli altri militanti di Potere Operaio Marino Clavo e Manlio Grillo: questi ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - E'a Trevignano Romano, in provincia di Roma, all'età di 70 anni, l'ex militante del gruppo extraparlamentare di estrema sinistra Potere Operaio condannato per ildi, avvenuto la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973 e dove persero la vita Stefano e Virgilio Mattei, di 8 e 22 anni, figli del segretario della locale sezione del Movimento Sociale Italiano. Insieme conin, vennero condannati anche gli altri militanti di Potere Operaio Marino Clavo e Manlio Grillo: questi ...

Advertising

Corriere : Morto Achille Lollo, autore del Rogo di Primavalle - AndreaSamanna : RT @chiaralucetw: È morto Achille #Lollo, ex militante di potere operaio che nel ‘73 diede fuoco alla casa del segretario del MSI di #prima… - repubblica : Rogo di Primavalle, è morto Achille Lollo - Beppe76497565 : RT @chiaralucetw: È morto Achille #Lollo, ex militante di potere operaio che nel ‘73 diede fuoco alla casa del segretario del MSI di #prima… - sulsitodisimone : E' morto Achille Lollo, l'unico finito in carcere per il rogo di Primavalle -