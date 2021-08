Così il M5s innesca una zuffa istituzionale intorno a Mps (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una lettera di due presidenti, con in allegato la lettera di un terzo presidente, il più importante di tutti, che si lamenta con altri due presidenti dell’operato di un ultimo presidente. Ci mancava insomma il contenzioso istituzionale – con un richiamo del Quirinale rispolverato dal renziano Luigi Marattin e dal dem Luciano D’Alfonso e inviato a Roberto Fico ed Elisabetta Casellati – per ingarbugliare ancor più la crisi del Monte dei Paschi di Siena. Ma siccome quando la situazione è grave non è quasi mai seria, in Italia, ecco che sul proscenio di una delle più delicate acquisizioni bancarie di sempre s’avanza Carla Ruocco. Lei, la grillina tutta d’un pezzo, che seppe ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una lettera di due presidenti, con in allegato la lettera di un terzo presidente, il più importante di tutti, che si lamenta con altri due presidenti dell’operato di un ultimo presidente. Ci mancava insomma il contenzioso– con un richiamo del Quirinale rispolverato dal renziano Luigi Marattin e dal dem Luciano D’Alfonso e inviato a Roberto Fico ed Elisabetta Casellati – per ingarbugliare ancor più la crisi del Monte dei Paschi di Siena. Ma siccome quando la situazione è grave non è quasi mai seria, in Italia, ecco che sul proscenio di una delle più delicate acquisizioni bancarie di sempre s’avanza Carla Ruocco. Lei, la grillina tutta d’un pezzo, che seppe ...

