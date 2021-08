Classi pollaio: uno slogan che stravolge la realtà. Lettera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Inviata da Giuseppe Richiedei - Da più parti si chiede di ridurre gli allievi per classe come soluzione risolutiva per eliminare le cosiddette “Classi pollaio” di 27/30 allievi per classe. Molti avanzano questa proposta per facilitare il distanziamento ed aumentare l’organico dei docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Inviata da Giuseppe Richiedei - Da più parti si chiede di ridurre gli allievi per classe come soluzione risolutiva per eliminare le cosiddette “” di 27/30 allievi per classe. Molti avanzano questa proposta per facilitare il distanziamento ed aumentare l’organico dei docenti. L'articolo .

GiuseppeRichied : Per eliminare le classi pollaio non basta ridurre gli allievi per classe, né assumere più docenti, ma attenersi all… - orizzontescuola : Classi pollaio: uno slogan che stravolge la realtà. Lettera - PossibileSard : RT @ScuolaPossibile: Per riaprire le scuole a #settembre occorre risolvere problemi cronici come spazi inadeguati, classi pollaio, mancanza… - VincenzaSMF : @orizzontescuola E li volevate arrivare, per smaltire le classi pollaio , e tagliare spese ,ghettizzare, cacciare… - gabri1903 : @der_uno @Lellasilvi Classi pollaio, lotteria degli insegnanti, trasporti scolastici, tamponi, green pass, classi q… -

Ultime Notizie dalla rete : Classi pollaio Scuola, i sindacati lanciano allarme sulla riapertura: 'Rischio dad in regione' A poco più di un mese dalla riapertura delle scuole, torna a levarsi l'allarme del sindacato su classi pollaio, ritardo nella campagna vaccinale e supplenze temporanee. E' tutto nella presa di posizione di Flc - Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals e Gilda regionali. In Emilia Romagna, sottolinea il ...

Il consigliere di Figliuolo: 'Cambiare trasporti pubblici e aule scolastiche per evitare nuovi lockdown' ROMA - 'Il sistema dei trasporti e della scuola va cambiato: bus e metro affollati, classi pollaio. Pensiamo a mezzi pubblici e aule pulite, umanizzate, utilizzate come strumento congegnato in funzione della tutela della salute'. È questa la ricetta di Guido Rasi , ex direttore dell'...

Classi pollaio: uno slogan che stravolge la realtà. Lettera Orizzonte Scuola Prove invalsi, Capria: “La Dad non c’entra, la nostra scuola mai ai vertici” di Piero Battaglia ROMA - 'Non nascondiamoci dietro la Didattica a distanza, la nostra scuola anche prima del 2021 non occupava di certo i ...

Scuola: a Treviso si ripartirà in sicurezza. Barbara Sardella si dice fiduciosa TREVISO - Vacanze per modo di dire quest’estate per la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Archiviato l’Esame di stato, ministero e uffici scolastici regionale e provinciale si sono dovuti ...

