Calciomercato Cagliari | il Marsiglia non molla Simeone | la situazione

(Di mercoledì 4 agosto 2021): nonostante i problemi economici, ilnon vorrebbere la presa su Giovanni. Le ultime Giovanniha conquistato l’Olympiqueche, nonostante i problemi economici, continua a non volerre la presa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 A rivelarlo è il quotidiano As, secondo cui il club francese avanzerà un’offerta concreta alper il Cholito soltanto nel momento in cui riuscirà a guadagnare dopo la cessione di almeno ...

Advertising

DiMarzio : #Nandez, obiettivo dell'@Inter, è tornato a #Cagliari e ha parlato del suo futuro - DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - interchannel_ic : - interchannel_ic : - CentotrentunoC : #SerieD ? Saluta dopo pochi giorni un under della Torres #Sassari: il DS Colombino alla ricerca di alternative, me… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Cagliari News 24

: nonostante i problemi economici, il Marsiglia non vorrebbe mollare la presa su Giovanni Simeone. Le ultime Giovanni Simeone ha conquistato l'Olympique Marsiglia che, nonostante ...... se per Nastasic manca l'accordo con lo Schalke, la contropartita giusta la possono offrire proprio i bianconeri: si tratta di Daniele Rugani , rientrato dal prestito ale in ombra in caso ...Walter Zenga annuncia di aver fatto quattro dosi di vaccino. Tutto per tornare in Italia e fare una cosa: ecco la sua storia ...La trattativa tra Cagliari e Inter per Nahitan Nandez sarebbe al momento in stand-by: i nerazzurri devono prima risolvere la grana Lukaku. La trattativa per portare il centrocampista del Cagliari Nahi ...