Bergamo | sospesi 90 infermieri non vaccinati | “Atto dovuto | ma la qualità dei servizi è a rischio”

(Di mercoledì 4 agosto 2021). Il consiglio direttivo dell’Ordine deglidiha ratificato la sospensione di 90 operatori sanitari non in regola con la vaccinazione anti-Covid. Il provvedimento è stato deliberato nella seduta di ieri, martedì 4 agosto, con riferimento a una lista che ATS ha inviato all’Ordine. Si tratta di una prima tranche di nominativi, raccolti dall’Agenzia di Tutela della salute di, a cui spetta il compito di verificare che il personale sanitario si sia sottoposto al vaccino. Il presidente dell’Ordine deglidi, Gianluca Solitro spiega: “La legge ...

Per le operatrici sanitarie c'è anche un altro fronte che si apre, e cioè quello della retribuzione della maternità: c'è chi teme che i pagamenti possano essere, ma il trattamento ...Di questi, 1.000 riguardano l'Ats di Milano, 150 quella di, 233 l'Ats di Brescia, 201 l'Ats della Brianza, 200 l'Insubria, 350 l'Ats della Montagna, 203 l'Ats di Pavia, 188 l'Ats Val Padana. ...Fino a poche settimane fa capitava alle donne in dolce attesa di sentire risposte diverse, sull’opportunità di fare il vaccino anti Covid, in base al professionista che si trovavano di fronte: l’ostet ...Più alti i numeri degli infermieri che hanno rifiutato il vaccino, nel Bresciano sono giunti a sfiorare il 50 per cento degli stop ...