Ballando con le Stelle: tutti i vip che danzeranno nella sedicesima edizione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Svelati i primi vip della 16esima edizione Per dare del filo da torcere a Tu sì que vales di Maria De Filippi, la rai ha deciso di anticipare la messa in onda di Ballando con le Stelle. Infatti, la 16esima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci prenderà il via a metà settembre. La L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 4 agosto 2021) Svelati i primi vip della 16esimaPer dare del filo da torcere a Tu sì que vales di Maria De Filippi, la rai ha deciso di anticipare la messa in onda dicon le. Infatti, la 16esimadel talent show condotto da Milly Carlucci prenderà il via a metà settembre. La L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Zoe3100 : @ItsOkayToBeGa13 All'inizio è stato un colpo di fulmine x entrambe, anzi R la seguiva già su IG dopo 'ballando con… - WestRaymond3 : 'La mia verità sul reddito di inclusione' nemmeno fossimo a Ballando con le stelle e Milly stesse per avviare il contatore, via - VincentJuFCa : @Djnc78 @CorSport Solo in Italia un giudice di ballando con le stelle può dirigere un giornale nazionale - Marilenapas : RT @fanpage: “Marcell #Jacobs a Ballando con le Stelle'? A poche ore dalla sua vittoria si starebbe già muovendo Milly Carlucci. https://t.… - zazoomblog : Marcell Jacobs a Ballando con le stelle? La fidanzata interviene e parla di matrimonio - #Marcell #Jacobs… -