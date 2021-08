A colpi di fiducia: ieri la giustizia, domani la PA. Per il governo Draghi il Parlamento è un optional (Di mercoledì 4 agosto 2021) A colpi di fiducia. Il governo Draghi non smentisce la tendenza degli ultimi anni. Anzi, la consolida sulla scorta della “necessità e urgenza” imposte dalla pandemia e dai miliardi del Pnrr, più noto come Recovery plan. A colpi di fiducia è passata la riformetta Cartabia sulla giustizia e domani si bissa sulla Pubblica Amministrazione. L’annuncio del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà è di qualche minuto fa. La chiama dei deputati è fissata alle 18,30. Il testo è lo stesso approvato dal Senato, senza emendamenti. Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Adi. Ilnon smentisce la tendenza degli ultimi anni. Anzi, la consolida sulla scorta della “necessità e urgenza” imposte dalla pandemia e dai miliardi del Pnrr, più noto come Recovery plan. Adiè passata la riformetta Cartabia sullasi bissa sulla Pubblica Amministrazione. L’annuncio del ministro per i rapporti con ilFederico D’Incà è di qualche minuto fa. La chiama dei deputati è fissata alle 18,30. Il testo è lo stesso approvato dal Senato, senza emendamenti. Il ...

