Ultime Notizie Roma del 03-08-2021 ore 15:10 (Di martedì 3 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale microfono Giuliano Ferrigno bilancio del covid in Italia ieri sono 3190 positive test individuati Secondo i dati del Ministero della Salute sono invece 23 le vittime in un giorno piuttosto di positività e del 3,8% in aumento rispetto al 3,2 sono infine 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva 19 in più rispetto a domenica e la Sardegna è passata dal 5% al 9% in una settimana la regione che vede la maggiore crescita di terapia Intensive occupate seguita dal Lazio e Sicilia al 5% secondo i nuovi parametri nazionali la soglia critica è fissata al 15% per i ricoveri ordinari e al 10% per le Intensive bloccate le prenotazioni per il vaccino ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021)dailynews radiogiornale microfono Giuliano Ferrigno bilancio del covid in Italia ieri sono 3190 positive test individuati Secondo i dati del Ministero della Salute sono invece 23 le vittime in un giorno piuttosto di positività e del 3,8% in aumento rispetto al 3,2 sono infine 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva 19 in più rispetto a domenica e la Sardegna è passata dal 5% al 9% in una settimana la regione che vede la maggiore crescita di terapia Intensive occupate seguita dal Lazio e Sicilia al 5% secondo i nuovi parametri nazionali la soglia critica è fissata al 15% per i ricoveri ordinari e al 10% per le Intensive bloccate le prenotazioni per il vaccino ...

Advertising

fanpage : Le misure introdotte con il Dpcm dello scorso 3 novembre hanno scongiurato 25mila ricoveri in ospedale. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.190 i nuovi positivi e 23 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il ministero della… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - Silvia_bi___ : Ultime notizie Ultime notizie In arrivo la variante Super-Mutande State tranquilli per sconfiggerla ci sarà un Su… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: il retroscena su Ibra, le ultime sul #Milan #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -